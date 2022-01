Il gettito derivante dall'Obolo di San Pietro è in caduta libera, calano le entrate della Santa Sede.

Si tratta di un calo costante nelle donazioni dovuto a diversi fattori che vanno dalla pandemia agli scandali, sia finanziari che quelli relativi alla pedofilia.

Da tempo il trend negativo sulle entrate è fonte di grattacapi per la Santa Sede, la cui attività è totalmente dipendente dalle offerte dei benefattori che finalmente hanno cominciato a stringere i cordoni della borsa e non pare siano più disposti a foraggiare costi altissimi e non più difendibili.

Allo studio il da farsi, visto la latitanza della D. P. (divina provvidenza). Intanto è stato venduto il famoso immobile di Londra, situato a Sloan Avenue e al centro di un processo in corso al di là del Tevere e si sta pensando di mettere a reddito importanti immobili a Roma.

Speriamo che non ci sia qualche politico in crisi mistica che non si inventi qualcosa a carico dei soliti contribuenti italiani, i quali stanno già sostenendo un indecente onere a favore della chiesa.