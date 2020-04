Anche George Clooney e la moglie Amal sono scesi in campo per supportare la lotta alla pandemia da Covid-19 con una donazione da 1 milione di dollari ripartita fra 6 enti in diverse parti del mondo.

Due donazioni da 250mila dollari sono andate al fondo del sindacato dei professionisti dell'industria dell'intrattenimento e dell'informazione, Sag-Aftra, e a quello del Motion Picture & Television Fund, di cui Clooney è membro del consiglio, che aiuta i professionisti del settore cinematografico in difficoltà.

200mila dollari sono stati destinati al Los Angeles Mayor's Fund, che suporta gli abitanti di Los Angeles.

Gli altri 300mila dollari sono stati suddivisi tra il Servizio sanitario inglese, la Banca alimentare libanese (Amal Ramzi Alamuddin è una cittadina britannica di origine libanese) e la Regione Lombardia, dove la coppia è solita trascorrere parte dell'anno, grazie alla villa a Laglio, sul Lago di Como.