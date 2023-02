ASSOBETON, Associazione di riferimento per il comparto italiano dell’edilizia industrializzata in calcestruzzo, patrocinerà EdilExpoRoma, in programma a Fiera di Roma dal 27 maggio al 4 giugno 2023.

La Fiera, che si propone come punto di riferimento annuale per tutti quanti operano nell’ambito dell’edilizia, dal progettista all’utente finale, passando per i produttori di materie prime, le imprese di costruzione, gli specialisti di settore, gli installatori, la piccola e grande distribuzione, accoglie con piacere la partnership con uno degli attori fondamentali del settore edile.

Ospitare il contributo di ASSOBETON è, per l’Ente organizzatore, motivo di orgoglio.

Oltre alla parte espositiva, infatti, il momento di incontro e confronto tra operatori di settore, Ordini e Associazioni degli addetti ai lavori, rappresenta un aspetto caratterizzante della Fiera.