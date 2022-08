La Città Metropolitana di Messina ha avviato il servizio di informazione sulla viabilità metropolitana, attraverso la comunicazione all’agenzia Radio Traffic delle proprie ordinanze relative alla transitabilità delle arterie stradali di propria competenza.

L’iniziativa è stata sostenuta dal Sindaco metropolitano dott. Federico Basile e l’attività sarà curata dalla Direzione “Viabilità Metropolitana”, diretta dall’ing. Anna Chiofalo, e garantirà l’aggiornamento costante della percorribilità delle strade provinciali, delle interruzioni, dei lavori in corso, oltre alla durata dei provvedimenti interdittivi adottati ed i vari percorsi alternativi proposti.

Radio Traffic è un’agenzia nazionale, costituita da un'organizzazione giornalistica del gruppo ACI, che realizza servizi di informazione sul traffico con notiziari che vanno in onda su Radio 24 – Il Sole 24Ore, Radio Capital e molte altre emittenti in tutta Italia e la cui redazione lavora all'interno del CCISS per il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

Grazie alla partnership l'ascoltatore potrà fruire di un servizio efficace, prendere decisioni consapevoli, evitare le maggiori criticità e, quindi, muoversi in maggiore sicurezza.