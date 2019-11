Nelle elezioni del 12 dicembre in Gran Bretagna, i temi trattati dai vari partiti non includono solo la Brexit. Come in ogni elezione politica, gli argomenti sono molteplici e spaziano in relazione ai problemi contingenti della società britannica.

Rispetto a quanto però avviene abitualmente da noi, per il Regno Unito è però inusuale che un rappresentante di una comunità religiosa si esprima in campagna elettorale contro un partito.

Questo è quanto ha fatto Ephraim Mirvis, rabbino capo delle comunità ebraiche di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in una sua dichiarazione pubblicata sul Times, nei confronti del partito laburista e del suo leader, Jeremy Corbyn.

Jeremy Corbyn, afferma invece che il Labour sta affrontando il problema dell'antisemitismo nel partito, se mai sia realmente esistito, sia espellendone i membri che promuovendo un manifesto a protezione delle minoranze, anche religiose, i cui punti salienti comprendono:

una modifica alla legislazione attuale che riconosca gli attacchi ai luoghi di culto come reato specifico e aggravato;

la collaborazione con aziende di social media per combattere l'ascesa dell'antisemitismo online;

una commissione indipendente sulla minaccia dell'estremismo di destra e su come affrontarlo;

la revisione dei criteri di valutazione degli insegnanti in relazione a temi quali razzismo, antisemitismo, islamofobia, xenofobia, olocausto...

la revisione delle modalità con cui vengono effettuati i servizi funebri in modo da soddisfare a pieno le esigenze delle comunità religiose, anche garantendo servizi "fuori orario" quando richiesto.



La scorsa settimana, gli arcivescovi di Canterbury e York hanno fatto un appello generico al voto rivolgendosi agli elettori e ai candidati, senza però lanciare critiche specifiche nei confronti di un singolo partito o del suo leader.

Perché allora il rabbino Ephraim Mirvis si è apertamente espresso contro i laburisti? Perché Jeremy Corbyn, in passato, non ha mai sposato la retorica dello Stato ebraico di Israele, faro di democrazia in Medio Oriente e non solo, la cui esistenza sarebbe minacciata dai "terroristi" palestinesi che pretendono pure di aver diritto di poter vivere in uno Stato autonomo e indipendente.

Non solo. Corbyn ha pure avuto anche l'ardire di parlare con rappresentanti delle varie fazioni palestinesi...

Per questi motivi, i laburisti israeliani, più di un anno fa, hanno formalmente dichiarato che non esiste più alcun gemellaggio con il Labour britannico.

In pratica, secondo gran parte degli ebrei e non solo quelli che abitano in Israele, l'antisemitismo è rappresentato anche dal fatto che Israele debba continuare indisturbato a promuovere la propria politica di apartheid e ad impedire il pieno rispetto dei diritti umani nei confronti di chi non sia di religione ebraica.

Se questo significa essere antisemiti, allora vuol dire che anch'io lo sono.