Dopo le elezioni primarie del Partito Democratico bisognerà decidere la nupva classe dirigente. Nella prima assemblea, convocata per il 12 marzo, Schlein riceverà l'investitura ufficiale.

Poi, nell'ordine, si procederà alla nomina della direzione e della segreteria.

Secondo varie fonti, Schlein sceglierà un numero di dirigenti che va dai 120 ai 140. A Bonaccini lascerebbe decidere tra i 40 e i 50 membri, mentre a Gianni Cuperlo e Paola De Micheli i rimanenti. Bonaccini, Cuperlo e De Micheli ersono gli sfidanti alla carica si segretario.

Tra i nomi per i capogruppo in Parlamento, circola intanto quello di Michela Di Biase (moglie di Dario Franceschini) per la Camera.