Il calcio si è fermato, lo sport non c'è più in tv, ma gli abbonati Sky continuano a dover pagare l'abbonamento anche se non viene fornito loro il servizio!

Logica vorrebbe che se non viene trasmessa nessuna partita di calcio agli abbonati Sky in fattura non dovrebbe essere addebitato nulla in relazione al pacchetto Calcio.

Sky, però, non la pensa così, e quello che offre è solo uno sconto, per la precisione di 7,60 euro per ogni pacchetto rispetto al prezzo di listino.

Inoltre, Sky non farà lo sconto a tutti, ma solo agli abbonati che ne faranno richiesta.

Quindi, per chiunque sia abbonato ai pacchetti Sky Calcio e/o Sky Sport è consigliabile fare subito la domanda per avere lo sconto, collegandosi con il proprio account al sito sky.it, da dove si deve poi accedere alla sezione Fai da te e quindi, dal relativo menù, alla pagina Promozioni dove sarà disponibile la box per attivare lo sconto.