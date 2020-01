Dopo la bellissima esperienza su RAI 2 come finalista al Festival di Castrocaro 2019 e la pubblicazione del suo primo singolo “Due passi nel mondo”, Gaia continua il suo percorso artistico con un nuovo inedito dal titolo “Teniamo in pugno il mondo”.

Il brano scritto da Gaia Gemmellaro in collaborazione con Mauro Strano e Roberto Pulitano ha come tema il mondo inteso nel duplice significato di natura e di rapporti umani,amore per la vita, amore tra due giovani che vivono le prime esperienze.

Gaia Gemmellaro, di Nicolosi, piccolo comune alle falde dell’Etna, ha sempre sognato di diventare una professionista. Di appena 18 anni, ha iniziato a studiare canto e pianoforte da diversi anni diventando anche una cantautrice.Finalista in diversi concorsi canori nazionali, nel 2017 premio della critica e vincitrice del festival nazionale Vela D’oro con la giuria composta da Stefano Senardi, Alex La Gamba, Max Giunta e il maestro Umberto Iervolino. Da allora ha intrapreso una collaborazione con il maestro Umberto Iervolino per la realizzazione di diversi inediti.

https://www.facebook.com/gaiagemmellaroofficial/

https://www.instagram.com/gaia_gemmellaro/

https://www.youtube.com/c/GaiaGemmellaro