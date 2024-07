La Spagna è la prima finalista di Euro 2024 dopo aver battuto in semifinale la Francia 2-1. Gli spagnoli vanno a Berlino grazie a due reti realizzate in una manciata di minuti, la squadra di de la Fuente ha ribaltato l'iniziale svantaggio firmato Randal Kolo Muani ed è rientrata negli spogliatoi avanti di un gol. Il vantaggio delle Furie Rosse al duplice fischio è sostanzialmente meritato. La squadra di Deschamps era riuscita a portarsi in vantaggio dopo una deliziosa giocata di Kylian Mbappè rifinita dall'attaccante del Paris Saint-Germain, ma poi tra il 21esimo e il 25esimo ha subito un terribile uno-due.

La rete del pareggio è stata firmata da Lamine Yamal. A 16 anni e 362 giorni, il calciatore spagnolo è diventato il più giovane marcatore nella storia di un Europeo con una rete stupenda, un tiro a giro dai 25 metri imparabile per Mike Maignan. Pochi minuti più tardi, Dani Olmo anche grazie a una deviazione di Koundé ha realizzato la rete del sorpasso, il gol del 2-1.