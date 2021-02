«Il governo russo sta percorrendo una china autoritaria pericolosa. Si restringe lo spazio per la società civile e per le libertà di espressione e sembra non esserci spazio per lo sviluppo di alternative democratiche. Le autorità russe nel caso Navalny hanno dimostrato come siano spietate nell'affrontare vicende di questo tipo».

Questo è quanto dichiarato dall'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo.

We are at a crossroads in our relations with Russia. Our choices will determine international power dynamics in the 21st century. The EU needs to preserve unity and determination in doing so. The #FAC on 22 February and March #EUCO will provide guidance on way forward. pic.twitter.com/U1zqBB9bSr