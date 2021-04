Anche oggi non è mancata la protesta anti chiusure che stavolta, in Piazza del Popolo a Roma, ha visto manifestare autonomi e partite iva.

Per meglio simboleggiare la situazione in cui versa il lavoro autonomo nel Paese, alcune delle persone in piazza hanno deciso di protestare in mutande.

Quali erano i settori rappresentati oggi? Lavoratori della montagna, arrivati dal Trentino, dalla Valle d’Aosta e dall’Abruzzo, quelli che si occupano di matrimoni, con alcune wedding planner che hanno manifestato vestite da sposa, oltre ad alcuni ristoratori che ai presenti hanno offerto delle degustazioni.

Anche queste persone, purtroppo, hanno giudicato inefficaci e/o insufficienti le misure finora messe in campo anche dall'attuale Governo.