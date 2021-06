Mentre la Serie A non ha preso alcun provvedimento contro Inter, Milan e Juventus per aver partecipato alla Super League, i sei club della Premier coinvolti nel progetto sono invece stati multati, complessivamente, per oltre 20 milioni di sterline.

Quindi a Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham e Arsenal, partecipare alla prossima Premier League costerà circa 4 milioni di sterline. Non solo. Nel caso in cui dovessero farsi venire in mente di prender parte ad una iniziativa analoga, le sei squadre non solo dovrebbero pagare una nuova multa, ma verrebbero anche penalizzate pesantemente in classifica.

La multa inflitta ai sei club della Premier non andrà alle squadre concorrenti, ma sarà destinata per finanziare progetti non profit. E per quanto riguarda Manchester United e Liverpool, non saranno i club a pagare la multa, ma direttamente i loro proprietari.

Il mese scorso, nove delle dodici squadre della Super League, dopo aver dichiarato di essere uscite dal progetto, hanno accettato la sanzione inflitta loro dalla Uefa e pagheranno così una multa di 15 milioni di euro e una ritenuta del 5% sulle entrate derivanti dalla partecipazione ad una delle competizioni UEFA per una stagione.

Per gli altri tre club coinvolti - Real Madrid, Barcellona e Juventus - che non hanno abbandonato ufficialmente il progetto, la Uefa deve ancora definire come saranno sanzionati.

A differenza di quanto accaduto in Italia e Spagna, i tifosi inglesi hanno pesantemente criticato il progetto Super League, fino a mettere in atto manifestazioni nei pressi degli stadi delle squadre che vi avevano aderito.