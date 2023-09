Ecco quindi una ricetta particolarmente facile da preparare, sana e gustosa. Per realizzare questa ricetta sono necessari pochissimi ingredienti. Sono sufficienti i seguenti.

Tris di patate Ingredienti per 4 persone:

800 g - 1 kg di patate gialle

200 g di latte

50 g di vino bianco secco

secco 30 g di prezzemolo 1 spicchio d'aglio Sale e pepe a piacere





Preparare le patate a tre foglie. È preferibile utilizzare patate gialle dure per evitare che si strappino durante la cottura. Sbucciare, lavare e tagliare le patate ad almeno 1 cm di altezza.

Disporre in una pirofila, abbastanza larga per evitare che le patate si attacchino, e aggiungere latte, vino e sale quanto basta. Una volta mescolato, mettere il recipiente nel forno e programmare alla massima potenza per 10 minuti, quindi continuare a riscaldare a metà potenza per circa 15 minuti.

Nel frattempo, pulire il prezzemolo, tritarlo con l'aglio e aggiungerlo quando le patate sono cotte. Aggiungere anche un po' di pepe e lasciare fuori dal forno per 5 minuti. Può essere servito con carne alla griglia, costine arrosto o bollito.

Può essere servito caldo o freddo, a seconda delle preferenze. Personalmente, lo preferisco tiepido, vicino alla temperatura ambiente. Comunque, come sempre, buon appetito a tutti con la ricetta di "Come cucinare le patate trifolate".



Ecco cosa abbiamo riscontrato nella preparazione di questa ricetta:

Difficoltà facile

Tempo di cottura 25 minuti + 5 minuti di riposo a forno spento



Quindi questa è davvero l'unica ricetta per questo piatto, senza aggiungere altro. Se conoscete qualche variante o desiderate realizzarne una, fatecelo sapere.

Vi potrebbe interessare la ricetta di cucina Funghi Porcini al Burro...