Ecco alcuni dei tantissimi prodotti realizzati da Xiaomi che possono accompagnarci durante il giorno, ma anche la notte!

Molte persone conoscono Xiaomi solamente per gli smartphone che produce o, al massimo, per i notebook ed i tablet. L'azienda cinese, però, ha un catalogo di prodotti vastissimo che continua a crescere (quasi) di giorno in giorno.

La maggior parte dei prodotti hanno un'anima smart, anche ne esistono tanti che di smart non hanno praticamente nulla.

Comunque, nella moltitudine di prodotti realizzati da Xiaomi ce ne sarà sempre almeno uno che potremo utilizzare durante l'arco della giornata ed anche durante la notte.

Solo come esempio, da citare il "bollitore" per scaldare acqua o latte via smartphone oppure la Mi Internet Radio che è collegata ad una power bank da 5000 mAh...