«Abbiamo perso ordine, anche dopo il pareggio, perché volevamo vincere a tutti i costi. In questo modo abbiamo portato la partita su un piano pericoloso, e dopo il novantesimo la abbiamo persa». «In questo periodo siamo stanchi, fisicamente e soprattutto mentalmente, ed è un problema comune a tutti. Per questo motivo, essere aggressivi è qualcosa di maggiormente faticoso e quindi adesso quello che conta di più è l’ordine, perché l’inerzia di una partita cambia con grande facilità. E’ difficile mantenerlo per tutta la gara e volte, come oggi, capita che lo perdiamo».«Alla Champions League al momento non penso, nella mia testa c’è solo la Samp e la gara di domenica: dobbiamo stare “sul pezzo” in campionato, poi penseremo alla Coppa».

Queste sono state le dichiarazioni che Maurizio Sarri ha rilasciato giovedì nel dopo partita di Udinese - Juventus, con i bianconeri sconfitti per 2-1 a pochi secondi dal fischio finale, grazie ad un gol del centrocampista friulano Fofana, che si è fatto oltre 40 metri di campo prima di superare con un diagonale il portiere Szczesny in uscita.

In questo modo, la Juventus ha fallito il primo match point per il nono scudetto consecutivo, rimandando tutto a domenica, con la gara casalinga contro la Sampdoria nel posticipo della 36.esima giornata.

Riuscirà Sarri in quell'occasione a chiudere il discorso scudetto oppure contribuirà ad alimentare ulteriormente il rammarico di Inter e Atalanta per l'occasione perduta, considerando, ad esempio, che i bergamaschi teoricamente nel prossimo turno potrebbero portarsi a tre punti dai bianconeri.

Inutile aggiungere che per i tifosi la responsabilità di tutto ciò è da addossare all'allenatore... come dimostra l'immagine in alto, tratta da un sito di fan juventini!