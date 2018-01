ITINERANDO, per viaggiare senza confini

Puoi provare ad avventurarti sulle bici d’acqua (anche in giacca e cravatta e senza bagnarti), guidare una jeep, o arrampicare su pareti che riproducono cime avventurose, cavalcare in un’area tutta dedicata ai cavalli, ma anche scoprire tantissimi percorsi di cicloturismo e assaggiare l’emozione del trekking.

Tutto questo e molto altro alla Fiera di Padova, dal 9 all’11 febbraio, con “Itinerando” il multisalone del turismo in movimento, il primo evento in cui ogni proposta diventa interattiva, annulla i confini tra i settori e allarga gli orizzonti delle passioni. Come in un grande parco interattivo, tra gli stand non solo novità, curiosità, attrezzature, informazioni, ma soprattutto adrenalina pura.

L’avventura che sogni può diventare realtà. Con la possibilità di provare e scoprire le ultime novità in fatto di camper, biciclette, e-bike, equitazione, trekking, sport d’acqua o attività in montagna. Nove aree tematiche in cui calarsi totalmente in ciò che appassiona o incuriosisce. Un mondo di proposte per viaggiare senza confini: tante idee e suggerimenti per poter vivere le tue passioni.

In più il concorso “Itinerando in Viaggio”: in una sorta di talent dal vivo i visitatori potranno votare i migliori progetti di viaggio selezionati e ai primi classificati il viaggio dei sogni lo pagherà “Itinerando”.

INFORMAZIONI:

ITINERANDO

Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 febbraio 2018

Orari: dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Fiera di Padova, Via N. Tommaseo 59 - 35131 Padova

Infoline visitatori: +39 049 840111 Info:

http://itinerandoshow.it/

www.facebook.com/itinerandoshow

Hashtag #itinerando2018 #itinerandoinviaggio

Biglietto intero: 12€

Biglietto ridotto: 9€ (Giovani di età compresa da 11 a 17 anni; Studenti universitari fino a 26 anni, previa esibizione del badge universitario; Over 65, previa esibizione di un documento d’identità)

Biglietto gratuito: bambini fino ai 10 anni