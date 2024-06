Istituto Ganassini dedica al benessere femminile una linea di prodotti per l’igiene intima quotidiana, formulati per rispettare il pH fisiologico in tutte le fasi della vita.

Istituto Ganassini, azienda leader nella formulazione e nella produzione di prodotti di dermocosmesi innovativi, presenta Vidermina, la linea di prodotti dedicati all’igiene intima quotidiana di tutte le donne, nelle diverse condizioni che incontrano nella loro vita.

L’igiene intima, infatti, è strettamente legata al benessere delle donne ed è importante differenziare i detergenti per le parti intime femminili dai saponi normalmente utilizzati per il resto del corpo, data la particolare delicatezza delle mucose vaginali, soggette a frequenti alterazioni del pH e, come conseguenza, della flora batterica presente.

Vidermina è una linea studiata dal Laboratorio Ginecologico di Istituto Ganassini per offrire soluzioni all’avanguardia per il benessere intimo femminile, dall’infanzia alla maturità, nel suo continuo mutamento. Pioniera dell’innovazione nel settore dei prodotti per il benessere ginecologico, sviluppati grazie alla collaborazione con medici, la linea Vidermina è venduta in Farmacia ed è composta di diverse referenze formulate per trattare i fastidi intimi più diffusi tra le donne, in diverse condizioni.

“La zona intima femminile ha una sua specificità” - spiega la Dott.ssa Elisa Sipio, Specialista in Ginecologia e Ostetricia - “che non è dovuta solo ad un pH più acido rispetto a quello del resto del corpo, ma anche alla presenza di zone di confine tra cute e mucose. Se utilizziamo per l’igiene intima detergenti troppo sgrassanti, rischiamo di danneggiare il delicato film protettivo di queste zone, dando origine a condizioni di squilibrio”.

“Esistono poi una serie di condizioni in cui le muscose diventano particolarmente sensibili e quindi irritabili” - conclude la Dott.ssa Sipio - “spesso legate a una variazione dell’equilibrio ormonale, come per esempio durante la menopausa o anche in caso di terapie con contraccettivi a base di estro-progestinici. In queste situazioni diventa ancora più importante seguire alcune regole base per ripristinare l’equilibrio e ritrovare il benessere intimo. È buona norma innanzitutto non eccedere con l’igiene intima (indicata una volta al giorno), scegliere indumenti intimi realizzati con tessuti naturali e affidarsi sempre a detergenti poco schiumogeni, che rispettino il pH fisiologico. Un pH alterato delle mucose, infatti, porta a uno squilibrio della flora batterica naturalmente presente, che può dare origine a fastidiose conseguenze”.

Vidermina è un brand dell’Istituto Ganassini che dal 1977 offre soluzioni ginecologiche all’avanguardia per migliorare il benessere intimo femminile, dall’infanzia alla maturità, nel suo continuo mutamento. Un costante dialogo con il mondo scientifico ha portato a creare formulazioni innovative, validate scientificamente e un’ampia gamma di prodotti studiati per detergere, proteggere, lenire e idratare l'area più intima e delicata delle donne.

Vidermina Deligyn

Dermodetergente intimo delicato e lenitivo, con Aloe barbadensis e Arnica Montana.

Vidermina Deligyn è il prodotto della linea Vidermina a pH neutro dedicato all’igiene quotidiana in caso di mucose sensibili e in presenza di discomfort, prurito, rossore o bruciore. È un detergente testato ginecologicamente e per i 5 metalli (cromo, nickel, cobalto, palladio e mercurio), principali responsabili di sensibilizzazione cutanea. Con estratti naturali Odour Block rinfrescanti per prevenire gli odori sgradevoli.