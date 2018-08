Osmani Garcia e Tedua alla Praja di Gallipoli per Big Mama e Sottosopra Fest

Alla Praja di Gallipoli (LE), super disco gestita da Musicaeparole, mercoledì 8 agosto, Big Mama e Sotto Sopra Fest fanno scatenare il pubblico con due superstar musicali, Osmani Garcia e Tedua.

Osmani Garcia è ormai diventato a pieno titolo un'icona del Cubatón, il Reggaetón Cubano, soprattutto grazie a "El Taxi", il singolo – inciso col rapper americano Pitbull – che su YouTube ha totalizzato oltre 646 milioni di visualizzazioni (https://goo.gl/8QnzvE). L'artista, conosciuto anche come "La Voz" (La Voce), il 14 giugno scorso ha lanciato il suo nuovo singolo, "Tu si bailas", realizzato col rapper americano Flo Rida: un'esplosione di energia che sta già scalando le classifiche e che contagerà anche Gallipoli.

Tedua, invece, sulla scia del grande successo dell'uscita del suo ultimo album "Mowgli – il disco della giungla", già campione di vendite, certificato disco d'oro e ai vertici della classifica FIMI, sta conquistano il pubblico con il suo "Mowgli tour 2018". Dopo l'annuncio delle prime due speciali anteprime live in Maggio a Miano e Roma, il rapper sta affrontando una lunga dimensione live di concerti dal vivo che lo vedranno protagonista a partire dal 9 Giugno per tutta l'estate nelle principali città italiane tra prestigiosi club, festival e summer arena.

Considerato come uno dei più promettenti giovani della scena Trap italiana, Tedua conta più di mezzo milione di followers solo su Instagram. Il suo debutto avviene due anni fa, quando ha pubblicato "Orange country", iniziando così a esplorare nuove sfumature della musica trap.

8/8 Osmani Garcia e Tedua @ Praja - Gallipoli per Big Mama e Sottosopra Fest // Evento Facebook

https://www.facebook.com/events/481636582299525/

Praja - Gallipoli

www.facebook.com/prajadiscogallipoli/

Lungomare Lido San Giovanni - Baia Verde, Gallipoli (LE)

info 3486297999