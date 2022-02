Enac e Ministeri vari si sono costituiti contro i cittadini che hanno fatto ricorso al Tar per evitare la la costruzione dell’aeroporto Costa d’Amalfi.

Il sopralluogo all’aeroporto e il clamore dei giornali seguiva solo a 8 ore dall’articolo in cui ben sottolineavo perché i lavori non potevano iniziare:https://fai.informazione.it/DB4E627A-4515-400D-8675-9F7BAEB0C208/Il-toto-aeroporto-Costa-d-Amalfi-di-Salerno-va-tutto-bene-ma-non-si-iniziera-mai-Ecco-perche

Buttare fumo negli occhi ai giornalisti e alla cittadinanza è operazione semplice per chi ha voce sui media, ma fa sorridere ovviamente chi conosce i fatti.

Ammettiamo che nonostante il pool di avvocati, Mattarella figlio in testa, Enac e Ministeri vari dovessero vincere, ma davvero si pensa che le ruspe abbatterebbero case e attività con le famiglie mandate in mezzo alla strada senza ulteriori cause, resistenze e altro?

Ma davvero si crede che tutto si risolverebbe con un pugno di milioni di euro lanciati in faccia alla gente?

Al momento, tra l'altro, tutta la fase di resistenza e di discussione del valore di un eventuale esproprio non sono ancora in atto laddove realmente bisogna espropriare per fare la pista.

Al Tar, prima, si discuterà la legittimità del decreto che porta agli espropri ed è cosa ben diversa.

Non conosco quali dinamiche si vorrebbero fare andare avanti in questa vicenda, certo non capisco come vorrebbero allungare la pista di questo aeroporto a 2000 metri , forse in alto ma non verso il mare.

Inoltre al di là dei vari motivi per i quali questo aeroporto è ancora in bilico, mi chiedo perché mentire dicendo che il Covid ha ritardato i lavori, mentre è palese che dal 2016 non riescono a mettere un paletto perché imbrigliati magistralmente in resistenze da parte di normali cittadini?

Le boutade del presidente della Regione sono conosciute anche ai comici in Tv, siamo abituati ai monologhi e alle risatine a denti stretti, ma qui c'è poco da ridere perché , potrebbe non trattarsi del solito.... ma del "Nuovo". Qui si è molto al di là del comitato, delle idee di pancia e di altre cose.

Sarebbe già tutto risolto considerata la potenza di fuoco della parte avversaria che fa sorridere proprio per la potente impotenza ad andare avanti.

E’ vero hanno tolto le bombe, ma dai terreni senza case concessi da qualcuno, da quelli demaniali e dei comuni.

La vicenda è ridicola appunto per l’enorme sbilanciamento di forze in campo che ha condotto a tali stop.

Mi chiedo tra l’altro quante centinaia di migliaia di euro sono costati fino ad ora per gli avvocati dei vari Comuni, Regione Ministeri, Gesac associazioni e Cgil e altro che affannosamente cercano di dare man forte... e si sono man mano costituiti nei giudizi?

Alcuni giornalisti continuano a non informarsi e informare sulle vicende, per cui... ulteriore motivo di sorriso .

Alla fine oserei dire che i cittadini resistenti in fondo hanno già vinto, dimostrando che si possono contrastare forze che sembrano enormi se si sa fare e se si è nel giusto.

Nessuna guerra al momento è vinta, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, e la vita lo insegna. Lo stesso Covid è stato una sorpresa e l'economi a che balla non sembra sia poi troppo di conforto per molti.

Quello che rammarica, al di là del fatto scientifico, è che questa opera senza ombra di dubbio alcuno porterà danni alla popolazione e al comparto agricolo, è il fatto che nessuno abbia mai speso una sola parole per chi dovrebbe abbandonare case e terre.

Come si dice volgarmente ... troppo facile fare le prostitute con... il corpo altrui!

Ritengo , da ciò che ascolto in giro, e me lo auguro pure, che ne passerà di acqua sotto i ponti prima che un solo aereo si possa alzare dal nuovo Costa d’Amalfi per un volo.

Tra l'altro, è evidente che non credo neppure nell'utilità dell'opera e nel suo sviluppo nel futuro.

Lascio da parte ancora tutte le considerazioni scientifiche derivanti da studi personali e da bibliografie accreditate. Di questa scienza ritengo di esprimere un autorevole parere inascoltato e non "una opinione o idea precostituita" e che sarà visibile a molti nell'immediato futuro se si costruirà e si porterà a regime l'opera. Sarà troppo tardi per piangere.

Certo dal Master Plan del 26 agosto 2016 in fondo non è accaduto molto, al di là del Covid. L'economia oggi va verso altri metodi di sviluppo, e quelli progettati sono sistemi vecchi di organizzare lo sviluppo di un territorio, specialmente in un'area agricola così ricca che rischierebbe di morire.

Vediamo innanzitutto cosa diranno i giudici dei vari gradi, ma non vorrei sentir dire "ma noi abbiamo iniziato"... perché se a qualcuno piace giocare con la sabbia e scava per poi usare le formette di plastica questi sono problemi suoi ma non chiamiamoli, "inizio lavori" e non facciamo sopralluoghi, perché nulla è stato costruito o abbattuto, se non nella fantasia di alcuni !



