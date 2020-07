Musa Juwara, attaccante 18enne del Gambia, domenica scorsa al minuto 74 ha segnato a San Siro il gol che ha permesso alla sua squadra, il Bologna, di pareggiare la rete segnata nel primo tempo per l'Inter da Lukaku.

Perché parlare di Musa Juwara? Perché quattro anni fa, dopo un viaggio lunghissimo dall'Africa è arrivato in Italia con un gommone, sfidando la morte, da solo... senza genitori.

Probabilmente ieri, alcuni di quei cretini - perché questo è quello che sono - che gioiscono alle oscenità propagandate dalle pagine social dei cosiddetti sovranisti che vorrebbero lasciar annegare i migranti che attraversano il Mediterraneo, stavolta hanno gioito al gol di Juwara!

Oggi, a quanti altri Juwara stiamo negando il soccorso?

La Ocean Viking, in base alle indicazioni della Capitaneria di porto, è all'ancora davanti a Porto Empedocle, da alcune ore in attesa di istruzioni su quando e come dovrebbe avvenire lo sbarco dei migranti a bordo.

La nave mercantile Talia, con 52 persone a bordo, non ha ancora ricevuto istruzioni su come e dove sbarcare le persone tratte in salvo a cui non può essere fornita assistenza, perché la nave non è attrezzata per missioni di soccorso.

L'Europa dei diritti...