Pubblico in estasi al Circo Massimo per il Longines Global Champions Tour di Roma, la "Formula 1 dell'Equitazione" che fa tappa nella Capitale: dal 2 al 4 settembre il gotha del jumping mondiale torna di scena nel più grande stadio dell’antica Roma.

Inserita tra i Grandi Eventi Cittadini di Roma Capitale, la manifestazione anche quest’anno è aperta al pubblico. All’ombra del Palatino sport ai massimi livelli ma anche spettacoli, rievocazioni storiche e tante iniziative per il pubblico di tutte le età.



La Tredicesima tappa stagionale e terzultimo atto del tour, all’ombra del Palatino ha visto sfilare l'élite mondiale del salto ostacoli: tanti i campioni in gara nelle due competizioni regine del Longines Global Champions Tour e della Global Champions League, a partire dallo svedese numero uno al mondo Henrik Von Eckermann.

L'appuntamento più atteso è stato il primo round della Global Champions League, la competizione a squadre che nel pomeriggio del 3 settembre ha visto scendere in campo i 16 team in lotta per il titolo stagionale.

Ad aggiudicarsi la 155 a tempo – GCL – First Competition il turco Omer Karaevli in sella ad Avant Toi (0/67.93) in forza agli Istanbul Sultans, seguito dal tedesco Daniel Deusser (Saint Tropez Pirates) su Jasmien vd Bisschop (0/68.02) e dal campione irlandese Darragh Kennydei Paris Panthers su Volnay du Boisdeville (0/70.05).

Non hanno brillato gli azzurri, con Emanuele Gaudiano e Francesco Turturiello solo in 34ma e 35ma posizione.

Oggi il round decisivo in cui i Madrid in Motion (4/140.93) guidano la vetta provvisoria della GCL di Roma – First GCL Competition, davanti ai beniamini di casa dei Rome Gladiators (4/149.05) e agli Stockholm Hearts (4/150.17).