L'acclamato All Of Us Strangers (Estranei) di Andrew Haigh ha conquistato il maggior numero di candidature (4) ai Gotham Awards, i premi che fino allo scorso anno inauguravano parzialmente l’Awards Season perché dedicati solo alle pellicole indipendenti e che invece da quest’anno sono destinati a tutti i film senza limiti di budget.

Seguono con 3 candidature a testa: A Thousand and One, la pluripremiata opera prima della regista americana A.V. Rockwell, applaudita per la sua magnetica autenticità; il favorito della critica Past Lives di Celine Song e The zone of Interest di Jonathan Glazer considerato il grande favorito di quest'anno per la categoria Miglior film internazionale.