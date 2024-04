"Siamo di fronte a un bivio ... Ho sempre fatto la mia parte e la farò anche questa volta... Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni….se sopravvivo. Chi mi vota può scrivere nella scheda solo Giorgia. Mi rende orgogliosa che i cittadini continuano a chiamarmi Giorgia, non presidente, ma Giorgia. Quello che la sinistra colta non ha mai capito è che io sono e sarò sempre una persona del popolo. Il palazzo e il potere non mi cambieranno e non mi isoleranno.Non toglierò un solo minuto all'attività di governo per fare campagna elettorale: il mio compito è risolvere i problemi della nazione e questo intendo farlo anche in campagna elettorale. Siccome non sono la segretaria del Pd confido che il partito farà del suo meglio per darmi una mano. I dati incoraggianti sull’economia non vogliono dire che va tutto bene, ma che va meglio di prima. Che l’Italia è più stabile di prima. Questa Italia che cambia può cambiare anche l’Europa. Molti dicono che non è possibile, ma è ciò che dice chi ha paura di tentareVogliamo fare in Europa quello che abbiamo fatto in Italia il 25 settembre del 2022, mandando finalmente la sinistra all’opposizione anche in Europa. È una impresa difficile ma possibile, dobbiamo tentare. Sarebbe una rivoluzione. Vogliamo portare il modello italiano".

Queste alcune delle dichiarazioni di Giorgia Meloni, alla Conferenza programmatica di Fdi, in cui ha ufficializzato la sua candidatura alle elezioni Europee.

Da ricordare che - lo stesso vale per altri - presentarsi come capolista a delle elezioni di cui non si accetterà la candidatura una volta eletti è praticamente una truffa. Se agli elettori va bene...