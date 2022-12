La proposta di Soho Cucina Oltre Confini, ristorante sushi e fusion perfetto per gustare il meglio della tradizione culinaria asiatica (e non solo), è quella di far vivere ai suoi ospiti un'esperienza indimenticabile. La location sorge nel centro storico di Como, perfetta per gustare sushi di altissima qualità, preparato solo con pesce fresco, disponibile in un ricco menù a la carte preparato meticolosamente dagli chef del locale. Si sceglie tra Roll, Tartare, Sashimi, Nighiri, Uramaki, tutti preparati con cura assoluta. Ogni dettaglio qui è curato, dal design, all'arredamento, al servizio. Il pesce è sempre freschissimo e la cura con cui la brigata di cucina prepara ogni piatto fa la differenza.



E cosa succede a Capodanno 2023? Va in scena una degustazione di 6 portate tutta da gustare: Amuse - Bouche, Per Cominciare, Tris di Gunkan, Trio di Uramaki (12 pezzi a persona), Bis di Primi, Dolci. Tutto il menu è disponibile qui: www.instagram.com/p/CmeLnXMD2ma/ Il prezzo per vivere un Capodanno da sogno a Soho Cucina Oltre Confini - Como sono 100 euro a persona, compresi acqua, caffè e una bottiglia di vino ogni 2 persone.



Soho, Cucina Oltre Confini - Como

Piazzolo Giuseppe Terragni, 7 – Como

031 249 3003 - [email protected]