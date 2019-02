RAFFY in radio con il primo singolo "Dimenticare a memoria"

E' uscito in streaming e digital download "Dimenticare a memoria", il primo singolo in italiano della giovane artista italo rumena Raffy, prodotto da Luca Venturi per la On The Set ed arrangiato da Franco Muggeo. Il videoclip, diretto da Alex Ceausu, è stato girato a Predeal, in Transilvania.

Raffy ha amato questa canzone da subito, facendola sua dal primo ascolto, interpretandola come se l'avesse vissuta e facesse parte di lei.

Raffy: "-Dimenticare a memoria- è la mia storia d'amore, mi trasmette emozioni molto forti, le parole le sento mie e fanno parte della mia vita, mi toccano profondamente in quanto mi fanno rivivere momenti molto felici che ho passato e che restano indelebili dentro di me".

Raffaella Maria Senese nata il 14 settembre 2000 a Mirandola (Mo), da madre rumena e padre italiano, ha iniziato a cantare all'età di 7 anni, la sua prima canzone è stata “Adagio” di Lara Fabian. I suoi studi musicali iniziano nel 2013 presso l'Accademia musicale di Modena ed ha frequentato anche il Trinity College di Londra.

Raffy, al fine di superare la sua timidezza e la sua grande sensibilità, si affida e trova rifugio nella musica e nel canto, emozionando il pubblico che l'ascolta con la sua voce. Infatti ha partecipato sia in Italia che in Romania a molti talent,tra i quali, A Voice for music e New faces,ottenendo sempre importanti consensi da parte del pubblico.

Di recente l' artista ha pubblicato, "Jarna" feat. Connect-r, noto rapper del panorama musicale romeno.

Ama Rihanna e Beyonce ed il suo slogan è "do not give a limit to your dreams".



