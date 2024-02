Benvenuti alla nostra esclusiva intervista con un leader nel settore dell'onicotecnica ed estetica, Selavie Nails & Cosmethics, la cui missione è di garantire la massima performance e sicurezza per ogni prodotto utilizzato dai professionisti del settore. Quest'azienda si distingue per la sua vasta esperienza, l'attenzione alla formazione dei suoi affiliati e la qualità dei suoi prodotti, tra cui una vasta gamma di ingredienti 22free. Riconosciuta come marchio di eccellenza in Italia per il 2024-2025, questa impresa sta ora progettando di espandersi nei mercati europei. Partecipando al prestigioso "Il Salotto delle Celebrità" durante il Festival di Sanremo, ambisce a distinguersi come punto di riferimento nel settore, attirando l'attenzione di personaggi influenti e celebrità.



“Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?”

La missione della nostra azienda è di rendere performante e sicuro ogni prodotto che viene messo sul mercato e utilizzato da ogni professionista ONICOTECNICA/estetista. La nostra azienda è basata su tanta esperienza nel settore che ci rende unici di poter soddisfare ogni richiesta della professionista del settore e soprattutto la cliente finale. Ci teniamo di fornire la formazione adeguata anche ai nostri affiliati per poter tenere il livello alto sulla lavorazione grazie alla formazione e conoscenza dei nostri docenti di fama internazionale. Un altro fattore che ci distingue è alta qualità dei prodotti che raggiunge un numero elevato dei ingredienti 22free, tra cui HEMA free e tanti altri. Per tutto questo la nostra azienda è stata riconosciuta come marchio per eccellenza in Italia anno 2024-2025.



“Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?”

Stiamo azzardando anche di uscire nei mercati europei per poter portare il nostro motto anche presso mercato estero.



“Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?”

Aspettative sono tante. Il nostro settore è molto vasto e richiesto sia dalle donne che da uomini. Il format “Il salotto delle celebrità “ durante il festival di Sanremo ti permette di distinguerti come eccellenza del settore per un cerchio di persone importanti tra cui I personaggi dello spettacolo, cantanti etc.



“In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?”

Personalmente non ho le preferenze musicali verso un genere ben preciso. Ma quello che mi scalda il cuore che ci sono tanti talenti giovani che trasmettono emozioni con le sue canzoni