Questa settimana ampia offerta di titoli nei cinema USA, ma solo alcuni di essi hanno ottenuto il consenso dei critici americani.

Tra i film più divisivi troviamo: l’acclamato Love Lies Bleeding presentato con successo al Festival di Berlino e al Sundance Film Festival “a metà tra Drive, Thelma & Louise e Bones and All“, il visionario thriller francese The Animal Kingdom vincitore di 5 Cesar, il provocatorio Club Zero con Mia Wasikowska definito “un body horror sui disturbi alimentari”, il thriller horror coreano Exhuma, il doc commemorativo su Gene Wilder (Remembering Gene Wilder), il secondo film da regista di Michael Keaton, Knox Goes Away, con Al Pacino fino alla vera storia dello “Schindler britannico” con Anthony Hopkins dal titolo One Life.