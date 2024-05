Un'esplosione di sapori mediterranei con questa lasagna in bianco, un primo piatto raffinato e ricco di gusto. I delicati fiori di zucca, simbolo della primavera, si fondono armoniosamente con la cremosa besciamella, il formaggio brie e il pesto, regalando al palato un'esperienza sensoriale indimenticabile.

La preparazione è semplice, ma richiede un pizzico di cura e attenzione. Inizia pulendo accuratamente i fiori di zucca, privandoli del pistillo e delle parti dure. Farcirli poi con cubetti di brie. Successivamente, prepari la besciamella, sciogliendo il burro e unendo la farina, cuocendo il tutto a fuoco basso con il latte fino a ottenere una consistenza densa e vellutata.

In una terrina capiente, stendi un primo strato di sfoglia di pasta fresca all'uovo. Ricoprilo con un velo di besciamella, unita al pesto, distribuisci i fiori di zucca. Prosegui alternando strati di sfoglia, besciamella, fiori di zucca fino a esaurire gli ingredienti.

Concludi l'ultimo strato con abbondante besciamella e una spolverata di parmigiano grattugiato. Inforna la lasagna in forno preriscaldato a 200°C per circa 30 minuti, o fino a quando la superficie non sarà dorata e gratinata.

Con questa ricetta, porterai in tavola un piatto raffinato e gustoso, ideale per un pranzo in famiglia o una cena con amici. La lasagna in bianco con fiori di zucca e pesto è un'esperienza culinaria da non perdere, un inno alla freschezza e ai sapori genuini della tradizione italiana.