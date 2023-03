Nel corso della giornata odierna il presidente Meloni a Bruxelles ha dichiarato che si aspetta passi in avanti da parte dell'Unione Europea sul tema dei migranti, dicendosi poi soddisfatta della bozza conclusiva del vertice.

A dire il vero, però, il tema migranti è solo marginale e collocato nella sezione "altri punti" in cui si fa sapere che i capi di Stato riuniti a Bruxelles non decideranno alcunché, limitandosi ad ascoltare ciò che al riguardo avranno da dire il presidente della Commissione e la presidenza svedese in un "breve" resoconto.