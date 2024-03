Rodin e la Danza: Un'esplorazione del movimento e dell'emozione In collaborazione con il Museo Rodin di Parigi, il MUDEC di Milano presenta una mostra imperdibile dedicata al rapporto tra Auguste Rodin e la danza.

Fino al 10 marzo 2024, lasciati trasportare in un vortice di movimento e di emozione attraverso opere provenienti direttamente dalla collezione del museo parigino.

La mostra è un percorso inedito che esplora l'influenza che la danza ha avuto sul genio creativo di Rodin. Dall'ispirazione alla creazione per ammirare le sculture, i disegni e i bozzetti che raccontano la genesi delle opere più celebri. Focus sui movimenti di danza per immergersi nella serie di sculture in gesso e terracotta che catturano la bellezza e la forza del corpo in movimento.

Per dialogare con la danza contemporanea e scoprire come le opere di Rodin continuino ad ispirare i coreografi di oggi. Un'occasione unica per approfondire la conoscenza di uno dei più grandi scultori di tutti i tempi.

Ammirare la bellezza e la sensualità del corpo umano in movimento: Riflettere sul rapporto tra arte e danza. Occasione unica da non perdere per immergersi nel mondo di Rodin e della danza, e scoprire e approfondire il dialogo tra arte e danza! Per bambini e famiglie, sarà un momento magico e unico per esplorare la danza in modo creativo.

MUDEC Via Tortona 56, tel. 02/54917 (lun-ven 10.00-17.00)

DATE e ORARI Lun 14.30 ‐19.30 | Mar, Mer, Ven, Dom 09.30 ‐ 19.30 | Gio, Sab 9.30‐22.30

BIGLIETTI Intero € 16 | Ridotto € 14 Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura.







*_©Angelo Antonio Messina