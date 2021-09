Tre le partite che mancavano per concludere la quinta giornata di Serie A. Nella sfida di Torino dove i granata incontravano la Lazio è finita in parità, 1-1. È stato Pjaca entrato al 29' del secondo tempo a sparigliare le carte, con il suo gol realizzato dopo pochi minuti e con quello mancato, ma solo a seguito di un grande intervento di Reina. La Lazio pareggia nel recupero, prima del fischio finale, con un rigore trasformato da Immobile a seguito di un fallo commesso da Djidji su Muriqi.



In contemporanea, a Marassi si disputava Sampdoria - Napoli. Anche stavolta l'undici di Spalletti non ha deluso e con altre 4 reti all'attivo, replicando lo score di Udine, porta a casa i tre punti e va di nuovo in vetta alla classifica, unica squadra a punteggio pieno dopo 5 giornate.

Prima rete già al 10', con Osimhen. Al 39' Fabian Ruiz raddoppia con un preciso rasoterra dal limite che si infila nell'angolo basso. A inizio ripresa si porta sul 3-0 ancora con Osimhen, mentre è Zielinski al 59' a siglare il definitivo 4-0. Mentre nelle prime giornate si poteva parlare di un Napoli vincente, adesso si può dire che il Napoli è anche convincente, grazie al gioco espresso e alle numerose occasioni che riesce a creare.

Così Spalletti ha commentato l'incontro:

"Io non posso parlare di classifica perché la media per entrare in Champions League è sugli 85 punti. Questo vuol dire che ne mancano una settantina. Come possiamo parlare adesso di obiettivi. L'eccesso di euforia è facile incontrarlo, però in questo senso dobbiamo solo attingere forza per sostenere le nostre idee di calcio.Di certo c'è consapevolezza, ma siamo solo all'inizio. So benissimo che abbiamo attorno un affetto straordinario del popolo azzurro, ma questo ci deve servire a proseguire il nostro lavoro con la stessa dedizione, continuando a fare quello che stiamo facendo con tranquillità e con la giusta mentalità".



In serata, la Roma vince all'Olimpico 1-0 sull'Udinese in una gara che ha finito per essere combattuta ed incerta nel finale, con i friulani che hanno messo sotto pressione i ragazzi di Mourinho, seppur non riuscendo a creare evidenti azioni da gol. La rete della vittoria è stata realizzata con un tocco sottoporta da Abraham, grazie al bellissimo assist di Calafiori.

Nel prossimo turno la Roma affronterà il derby, ma sarà priva di Pellegrini, espulso allo scadere del match per un doppio giallo, dovuto ad un gomito troppo alto in un contrasto aereo. L'Udinese resta a metà classifica con 7 punti e si prepara a ospitare la Fiorentina domenica pomeriggio. La Roma è quarta in classifica a 12 punti.





