Finalmente il capitano James T. Kirk va nello spazio... per davvero.

Non è a bordo della USS Enterprise (NCC-1701), dopo esservi salito grazie al teletrasporto, per una missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani nuovi mondi alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, per arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima...

Insomma, non è come nella serie Star Trek, ma sempre spazio è, anche se a bordo di una ben più modesta navicella New Shepard di Blue Origin.

William Shatner, l'attore che è diventato famoso per aver interpretato il ruolo del capitano Kirk in Star Trek, con i suoi 90 anni è la persona più anziana ad andare nello spazio, accompagnato da altri tre "turisti" che quest'oggi, nel pomeriggio (ora italiana) saranno lanciati ad un'altezza di 100 Km, dove potranno vedere la curvatura della Terra e sperimentare per un breve periodo l'assenza di gravità.

"Voglio vedere lo spazio", aveva detto Shatner ai giornalisti all'inizio di questa settimana. "Voglio vedere la Terra. Voglio vedere cosa dobbiamo fare per salvare la Terra. Voglio avere una prospettiva che non mi è stata mostrata prima".

Questo è il filmato della missione.





Crediti immagine: Blue Origin