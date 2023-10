Il singolo della cantautrice sugli stores digitali e nelle radio.

“Com’è strana la gente” è il singolo dell’eclettica cantautrice Carlot, sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Una ballad pop, elegante ed intima su cui scivola la voce dell’artista con un’interpretazione delicata e sentita. "Com'è strana la gente" racconta le emozioni di un viaggio in treno in solitudine. Entrando in contatto con tanti sconosciuti, ci facciamo delle idee sul loro conto, pur non sapendo niente, scadendo nei soliti luoghi comuni. Se la strofa si focalizza sugli altri passeggeri, il ritornello ci riporta ad una riflessione intima, in cui ci dimostriamo pronti a confessare le nostre paure e ad accettare le nostre insicurezze.

Storia dell’artista

Elisa Carlotti, in arte Carlot, classe 1995, cantautrice bresciana. Chitarra in spalla e poco altro, inizia il suo cammino nella musica quando ancora andava a scuola, con l’obiettivo di trovare il suo posto sicuro nel mondo. Nel corso degli anni, cerca di perfezionare la conoscenza della musica per imparare ad esprimersi al meglio attraverso di essa. Per soddisfare una forte esigenza espressiva, infine, si dedica alla scrittura, un valido strumento che possa aiutarla a trasformare in musica pensieri e considerazioni. La sua musica nasce da attimi di sfogo e riflessione, in cui cerca di fotografare sensazioni e raccontare esperienze intime e personali, senza mai perdere l’occasione di evidenziare ciò che, secondo lei, non funziona e vorrebbe cambiare nella società attuale. Si pone come massima ambizione penne del calibro di Lucio Dalla, Brunori Sas ed Elisa Toffoli, mantenendo un sound più pop alla Francesca Michielin. Carlot, nel suo percorso di crescita, vuole prendere per mano l’ascoltatore ed aiutarlo a sentirsi capito, creando una comunità che, unita, possa realmente migliorare le cose.

