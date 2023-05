Importante successo della Bielorussia in trasferta contro il Kazakistan in una amichevole di cartello, in occasione del Kazakistan Hockey Open.

Il risultato alla fine è stato di 6-0, estremamente negativo per la formazione kazaka, che fra pochi giorni prenderà parte ai Mondiali della massima serie che andranno in scena in Finlandia e Lituania.

Gara senza storia dominata dalla formazione allenata da una 'vecchia gloria' dell'hockey russo, quel Dmitri Kvartalnov che ha giocato con successo in NHL con i Boston Bruins, ma che ha poi militato, ancora con ottimi risultati, con Ambrì Piotta e Klagenfurt.