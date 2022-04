SpaceX e la NASA hanno a mercoledì 27 aprile il lancio da parte del Falcon 9 che porterà in orbita la nuova navicella Dragon con a bordo la quarta spedizione scientifica che Space X traghetterà verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Il lancio dal Kennedy Space Center della NASA in Florida è previsto per le 3:52 ora locale (le 9:52 in Italia), con una nuova finestra - nel caso di imprevisti - fissata per giovedì 28 aprile.

Per questo volo, Space X utilizza una nuova navicella spaziale Dragon. mentre il vettore Falcon 9 utilizzato è alla sua quarta missione, dopo aver lanciato le missioni CRS-22, Crew-3 e Turksat 5B. Il primo stadio del Falcon 9, dopo aver compiuto il suo lavoro, atterrerà sulla nave drone A Shortfall of Gravitas, di stanza nell'Oceano Atlantico.

Quattro gli astronauti di Crew-4: Kjell Lindgren, Bob Hines, Jessica Watkins ed infine, la nostra Samantha Cristoforetti, alla sua seconda missione sulla ISS.

Durante la loro permanenza nel laboratorio orbitante, che secondo il programma durerà 5 mesi, gli astronauti condurranno oltre 200 esperimenti scientifici.

Il collegamento video per le fasi preliminari del lancio, compreso il decollo, è previsto a partire dalle ore 6.