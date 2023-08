Il nuovo singolo dell’artista sugli stores digitali e nelle radio.

“Manco Nu Saluto” è il nuovo singolo del cantautore napoletano Nello Fiorillo, prodotto e distribuito da N.F. Production, che rappresenta un atteso ritorno musicale dopo 15 mesi dal successo del singolo "Parlammene", che ha anticipato l'uscita dell'album "Tutto Torna". In questo brano, Nello Fiorillo ci porta nel cuore di una storia d'amore, narrando l'incontro fortuito di due amanti nelle pieghe della loro quotidianità. "Manco Nu Saluto" racconta l'emozione di quegli istanti in cui gli occhi si incrociano, i cuori battono all'unisono e le parole sembrano superflue. Il testo del brano è scritto con maestria, con parole che evocano immagini vivide e sentimenti profondi, permettendo all'ascoltatore di immergersi completamente nella storia che viene raccontata. "Manco Nu Saluto", scritta a quattro mani con Stefano De Santis, è una canzone di alta qualità, curata nei minimi dettagli per sottolineare l'essenza e l'intensità della stessa. Gli arrangiamenti, a cura di Francesco Onofrio, sono ricchi di sfumature, combinando strumenti tradizionali con sonorità moderne, creando un'atmosfera coinvolgente e avvolgente.

Storia dell’artista

https://direzione816.wixsite.com/servicepromo/nellofiorillo

In conclusione, "Manco Nu Saluto" è un brano che racconta un incontro fugace tra due amanti nel caos della vita quotidiana. Nello Fiorillo si conferma come un artista poliedrico e talentuoso, capace di trasmettere emozioni profonde attraverso la sua voce e la sua abilità compositiva. Questo singolo rappresenta un'ulteriore conferma della sua crescita artistica e ci lascia con l'attesa di nuove produzioni musicali!

