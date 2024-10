Danis Tanović, già vincitore dell'Oscar nel 2002 con No Man's Land, torna alla ribalta con My Late Summer, selezionato dalla Bosnia Erzegovina come candidato agli Oscar 2025. Considerato dai critici un inno all'amore, ma soprattutto ai genitori e al modo in cui ci modellano, anche quando non sono fisicamente presenti.

TRAMA: L'isola, inizialmente vista come un semplice mezzo per risolvere una questione ereditaria, si rivela per Maja un luogo di rinascita. Tra le sue scogliere e i suoi misteri, la protagonista troverà l'amore e la pace che cercava

Il regista Danis Tanović detiene il record di presentazioni per la Bosnia Erzegovina con 5 film: No Man’s Land (2002), Cirkus Colombia (2011), An Episode in the Life of an Iron Picker (2014), Death in Sarajevo (2017), My Late Summer (2025).