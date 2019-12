Il bonus bebè 2020 dovrebbe essere confermato dalla legge finanziaria, ma già a novembre era dato per sicuro con la novità dell'eliminazione del limite di reddito familiare.

Il bonus bambini o bonus bebè è un’agevolazione riconosciuta alle famiglie con nuovi nati o adottati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020. Tutti avranno diritto al bonus per 12 mesi, ma l’importo sarà determinato in base al reddito ISEE Familiare:



Per il primo figlio

80€ al mese per redditi sopra ai 40.000€

120€ al mese per redditi tra 7.001€ e 40.000€

160€ al mese per redditi fino a 7.000€



Per i figli successivi al primo incremento del bonus del 20% e quindi

96€ al mese per redditi sopra ai 40.000€

144€ al mese per redditi tra 7.001€ e 40.000€

192€ al mese per redditi fino a 7.000€



Il bonus bebè viene riconosciuto fino al compimento del primo anno di età del bambino oppure fino al suo primo anno di ingresso in famiglia, se adottato.