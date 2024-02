L'annuncio di Sylvester Stallone riguardo al suo successore nel ruolo di Rambo ha sorpreso molti, poiché ha designato nientemeno che Ryan Gosling per prendere il testimone di questo iconico personaggio, da lui interpretato in cinque film, dal classico "Rambo" del 1982 all'ultimo capitolo "Rambo: Last Blood" del 2019.

Questa scelta ha scatenato notevole interesse e dibattito, in quanto Ryan Gosling è noto principalmente per i suoi ruoli in film di vario genere, spesso distanti dal genere d'azione e dalle caratteristiche tipiche di Rambo.

Tuttavia, la decisione di Stallone potrebbe portare a una reinterpretazione interessante del personaggio, aprendo la strada a una nuova dimensione di Gosling come attore.

Il passaggio del testimone da Stallone a Gosling potrebbe influenzare il tono dei futuri film di Rambo, incorporando lo stile e le distintive abilità attoriali di Gosling.

Questa notizia certamente accresce l'entusiasmo e le aspettative dei fan per il futuro della serie Rambo sotto la guida di un attore del calibro di Gosling.

Ecco alcune curiosità cinematografiche sulla serie di film Rambo:

Ispirazione Letteraria: La serie di film Rambo è basata sul personaggio creato dallo scrittore David Morrell nel romanzo "First Blood" pubblicato nel 1972. Il libro ha ispirato il primo film della serie.



Casting Originale: Inizialmente, Sylvester Stallone non era la prima scelta per interpretare John Rambo nel film "First Blood". Attori come Al Pacino e Robert De Niro erano stati presi in considerazione prima che il ruolo fosse affidato a Stallone.



Titolo Alternativo: Il titolo originale del romanzo di David Morrell era "First Blood", ma per il film è stato scelto il titolo "Rambo: First Blood". In seguito, i successivi film sono stati semplicemente intitolati "Rambo".



Record di Uccisioni: Il secondo film della serie, "Rambo II", detiene il record di uccisioni in un film. John Rambo elimina un numero impressionante di nemici nel corso del film.



Scena Iconica: La scena in cui Rambo usa una mitragliatrice montata su un elicottero è diventata un'icona della serie. Questa sequenza è particolarmente associata al personaggio e al suo stile di combattimento.

Ritorno nel Tempo: Il quarto film, "Rambo", è stato rilasciato nel 2008, ben ventuno anni dopo l'uscita del terzo film. Sylvester Stallone ha reinterpretato il ruolo di Rambo anche in età più avanzata.



Ultimo Capitolo: "Rambo: Last Blood", uscito nel 2019, è stato annunciato come l'ultimo capitolo della saga. Il film mostra un Rambo più anziano che affronta una nuova minaccia.



Successo al Botteghino: La serie di film Rambo ha avuto un notevole successo al botteghino, guadagnando milioni di dollari in tutto il mondo. Il primo film, in particolare, ha ottenuto un grande successo critico e commerciale.