Presso l'Istituto Pirelli di Milano si è tenuta la giornata di formazione dedicata agli imprenditori del vino

Giornata formativa dedicata al settore vino, rivolta ai produttori e al loro mercato.

Quattro professionisti hanno portato le loro esperienze, idee e stimoli per poter sviluppare l'export su nuovi mercati, gestire efficacemente le spedizioni, creare materiale fotografico adatto per la sua promozione. Arrivando a toccare l'aspetto della gestione fisica

della zona di vinificazione delle cantine.

Queste le quattro sessioni di formazione della giornata.

1 - Come Spedire il Vino Nel Mondo (Accise, Logistica, Spedizione). Relatore: Fabio Giannattasio, Amministratore di EBC Cargo, che ha recentemente creato una divisione specifica per il settonre vino.

Nella sessione sono state delineate le linee guida per esportare il vino in tutto il mondo. Approfondendo gli aspetti legislativi, logistici e doganali.

2 - Il Metodo «PMI» per l’Export Facile delle Piccole e Medie Imprese. Relatore: Marco Piva, titolare dello studio PMI service, che si occupa della creazione e gestione di opportunità di export per le PMI.

Nella sessione si sono affrontati i falsi miti dell'export e le effettive realtà, mostrando come poter creare efficacemente un'azione sui mercati esteri. Un occhio di riguardo alle opportunità generate dalle fiere di settore.

Durante l'evento è stato illustrato come funziona il Metodo PMI per

- Trovare potenziali clienti cui fare la tua offerta export.

- Differenziarti dai concorrenti

- Individuare attraverso una checklist chi può aiutarti efficacemente ad esportare.

- Attivare un ufficio export senza assumere un export manager.

- Comprendere quali sono le competenze che sono necessarie a creare e gestire un’azione export.

- Disporre di un Team che può aiutarli quando ne avrai bisogno per le tue azioni sui mercati esteri.

3 - Quanto vende una foto? Relatore: Edoardo Panella, titolare di uno studio grafico specializzato nella produzione di materiale fotografico per le aziende.

Nella sessione è stata affrontata la comunicazione a livello fotografico e come valutare se questa sia valida o meno. Individuando una strategia fotografica per vendere al meglio i prodotti e servizi.

4 - Vino e Resina: Proteggi il tuo Vino al 100%. Relatore: Ruggero Borghetti, esperto di pavimentazioni in resina per cantine vinicole,

Nella sessione si è illustrato come rendere la cantina vinicola a norma e quali sono i pregi della resina rispetto ad altri rivestimenti.