Vox è un partito politico conservatore nazionalista spagnolo.



Vox è un partito populista di destra radicale, ma in contrasto con l'estrema destra, poiché discorsivamente non va contro i principi centrali della democrazia. (fonte: The Rise of the Spanish Populist Radical Right - 2021)



Vox nacque a Madrid il 16 gennaio 2014, come scissione dal Partito Popolare (PP) - storicamente conservatore e cristiano-democratico - dopo la scoperta delle mazzette ricevute dai VIP del partito dal 1989 al 2009, inclusi gli ex presidenti di governo, Mariano Rajoy e José María Aznar.

Il fattore radicale che causò lo scisma tra i Popolari fu che Vox chiedeva una ricentralizzazione dello Stato, cioè una riscrittura della costituzione in modo da frenare l'autonomia regionale e abolire i parlamenti regionali.



In pillole, Vox :

si oppone al matrimonio tra persone dello stesso sesso sostenendo le unioni civili tra persone dello stesso sesso

tra persone dello stesso sesso chiede una " legge sulla violenza familiare che dia la stessa protezione agli anziani, uomini, donne e bambini che subiscono abusi"

che la stessa protezione agli anziani, uomini, donne e bambini che subiscono abusi" ha proposto di autorizzare i cittadini a tenere armi in casa , ma non sostiene il diritto di portare armi o la libera vendita di armi da fuoco

, ma non sostiene il diritto di portare armi o la libera vendita di armi da fuoco difende la liberalizzazione del diritto del lavoro spagnolo, la riduzione delle tasse e il sostegno ai lavoratori autonomi, ma anche il protezionismo per le imprese nazionali e il taglio della spesa pubblica inefficiente e superflua

e il sostegno ai lavoratori autonomi, ma anche il per le imprese nazionali e il taglio della inefficiente e superflua nell'aprile 2021 ha votato contro la Legge sui Cambiamenti Climatici e la Transizione Energetica

e la Transizione Energetica promuove modifiche legislative volte a consentire ai genitori di porre il veto ai propri figli dalla frequenza obbligatoria alle lezioni in contraddizione con la morale familiare.



Uno studio del 2020 basato su un'analisi statistica dei risultati delle elezioni generali dell'aprile 2019 ha rilevato che il sostegno di Vox è più forte tra la popolazione urbana di mezza età con istruzione secondaria superiore e nella fascia alta della distribuzione del reddito.



Tale profilo di elettore è in diretto contrasto con il tipico pregiudizio che il sostenitore dei partiti di destra radicale dovrebbe essere un uomo di una zona rurale con bassa istruzione e basso reddito.



Vox è attualmente guidato dal presidente del partito Santiago Abascal, dai vicepresidenti Jorge Buxadé, Javier Ortega Smith, Reyes Romero, assistiti dal segretario generale Ignacio Garriga.



Alle elezioni delle Cortes Generales (Camere spagnole) Vox ha totalizzato 2,688,092 voti ad aprile del 2019 (10.26 % ) e 3,656,979 voti (15.08 % ) a novembre quando vennero ripetute.

Nelle elezioni regionali tenutesi tra il 2022 e il 2023, Vox ha superato il 15% nelle regioni di Castiglia y Leon, Murcia, Ceuta.