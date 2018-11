La "Pastorale" di Beethoven inaugura la stagione 2018-19 dell'Associazione Mozart Italia di Milano

Continuando il confronto evolutivo con Ludwig van Beethoven accostato ai principali capolavori dell’espressione pre-romantica del genio di Salisburgo iniziato cinque anni fa, la Stagione musicale di quest'anno dell’Associazione Mozart Italia-Milano, filiazione del Mozarteum di Salisburgo, si inaugura GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE 2018 alle ore 21 con un pregevole Concerto sinfonico al TEATRO del PIME di Milano in via Mosè Bianchi 94.

In particolare, l’ORCHESTRA DELL'ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA DI MILANO, sotto la guida del suo direttore musicale, il maestro ALDO BERNARDI, interpreterà la stupefacente Sinfonia n 6 “Pastorale” Op. 68 di Beethoven accostata alla meravigliosa ed innovativa Sinfonia Concertante per Violino Viola ed Orchestra KV 364 di Mozart. Solisti di spicco il violinista Fulvio Liviabella e il Violista Roberto Mazzoni.

Gli appuntamenti proseguono il 20 marzo 2019 nella Chiesa di San Marco a Milano in cui verrà eseguito l’incompiuto e celeberrimo Requiem KV 626 di Wolfgang Amadeus Mozart. Completano il programma due perle come il Divertimento KV 136 e l’Ave Verum Corpus Mottetto KV 618. Per l’occasione il maestro Aldo Bernardi dirigerà l’Orchestra dell’AMI-Milano coadiuvata dal pregevole Coro Bach di Milano guidato da Sandro Rodeghiero.





_©Angelo Antonio Messina

Biglietti interi: € 22 (15 Novembre 2018 ) € 30 (20 Marzo 2019) ;

Ridotti rispettivamente: € 18 e € 25 per età inferiore a 25 anni e superiore a 65, per Soci AMI, convenzioni gruppi (acquistabili solo nei Punti Vendita Vivaticket o la sera dell’evento)

Prevendita su VIVATICKET: www.vivaticket.it

PUNTI VENDITA AUTORIZZATI: Mariposa Duomo, Milano a Memoria, Mondadori (ex Messaggerie), Coop Lombardia, Ricordi MediaStores, Mondadori Multicenter, Auditorium di Milano, Teatro Filodrammatici, e molti altri.

ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA-MILANO

STAGIONE 2018-2019: “Mozart e Beethoven"

Direttore Artistico e Musicale Aldo Bernardi

In collaborazione con: Internationale Stiftung Mozarteum-Salzburg

Curia Arcivescovile di Milano e CEriMus: “Comitato Nazionale per la riproposizione dell’Educazione musicale di base in ogni grado e ordine di scuola”.