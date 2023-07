Questa iniziativa prende spunto da una semplice riflessione dell’autore, generata dallo spirito di condivisione del proprio sapere ed in particolar modo tutto ciò è frutto di ricerche ed approfondimenti in tema medico-scientifico.

Tali elaborati formano una collana d’insieme che va a racchiudere suggerimenti, consigli, e piccole nozioni in tema di benessere, salute, prevenzione, buona alimentazione e cultura culinaria, il tutto corollato a firma

MOSAME

Conosciamo davvero il senso del Benessere?

In questi giorni in cui fa un caldo particolare, stavo riflettendo sull’importanza di creare e mantenere un equilibrio psico-fisico per resistere a questo caldo torrido e non sentirci male, sono una persona alla quale piace molto il settore del benessere, siamo nell’era del Benessere a tutto tondo, girando i discorsi che si sentono fare maggiormente sono rivolti al benessere, soprattutto sui varie piattaforme social, come Instagram, Facebook, Tik Tok, ecc. ecc., vengono pubblicizzate soluzioni per perdita di peso, per idratazione, su come eliminare la Cellulite, consigli su cosa mangiare, come mangiare, ed una cosa che mettono sempre più in risalto è la Prova Bikini, ti consiglio questo o quello. Oltre chiaramente tutte le varie opportunità di scontistica di Centri Estetici - Benessere con macchinari all’avanguardia che con una sola seduta sembra che ti facciano diventare una modella con un corpo da favola. Sono però convinta che si il macchinario è molto bello, probabilmente potrebbe dare dei buoni risultati, ma sicuramente non servirà solamente una seduta per risolvere i problemi che ci affliggono, tipo, cellulite, capillari, fianchi, addome, braccia, gambe, glutei, doppio mento, che quindi dovremo andare a sostenere dei costi non indifferenti, che però ci fanno anche riflettere in quanto vanno ad influire e non poco sul nostro budget familiare. Visto i tempi in cui viviamo. Ritengo però che essendo una persona alla quale piace moltissimo il settore del benessere psico-fisico e sono anche una Consulente del Benessere, mi piacerebbe parlare con voi delle varie problematiche che possiamo andare ad incontrare nella nostra vita quotidiana per quanto riguarda il Benessere a 360° sotto tutte le forme. La prima cosa che andremo a fare è a capire meglio la giusta definizione di Benessere. Il benessere è uno stato che coinvolge tutti gli aspetti dell'essere umano, e caratterizza la qualità della vita di ogni singola persona all’interno di una comunità di persone. La vita ci pone davanti a delle sfide, difficoltà, per far si che non si vada a sfalsare la nostra condizione di benessere, dobbiamo essere in grado di avere la capacità di mantenere con le nostre risorse personali un equilibrio tra le nostre sfere personali e relazionali, questo è di fondamentale importanza affinché ci sia di aiuto con il nostro stato personale di benessere. È chiaro che per avere un nostro equilibrio ci siano delle regole che vanno rispettate. La prima regola è molto importante ed è quella della Nostra Idratazione, essendo che siamo fatti al 70% di acqua che rappresenta circa il 60% del peso corporeo nel maschio adulto e dal 50 al 60% nelle femmine che però è caratterizzato da una maggiore percentuale di grasso corporeo, rispetto ai maschi. Mentre in un neonato fino ad un 75%. Questo è per far meglio comprendere importanza di Idratarci tutti i giorni, è il nostro corpo a richiedere liquidi, ci aiutano a mantenere puliti i reni, ad espellere gli acidi urici che produciamo nella giornata, a mantenere la pelle sana, idratata, non secca. La seconda regola è Attività Fisica, non vuol dire necessariamente fare palestra, ma basterebbe anche fare delle passeggiate, magari iniziando gradualmente prima 10 minuti, poi step by step 15, dopo qualche giorno 20 e così via, fino ad arrivare a fare 1h di camminata con passo regolare. La terza regola, ma non meno importante è avere una giusta Alimentazione, non bisogna pensare che per stare bene ci si debba abbuffare fino a sentirci gonfi. Basta mangiare nel modo giusto, mangiando in modo equilibrato. Sembra essere un eufemismo ciò che sto per dirvi, bisogna mantenere il Controllo dello Stress, certo non è sicuramente una cosa semplice da tenere sotto controllo, visto la vita frenetica che facciamo tutti i giorni. Casa, lavoro, famiglia, figli, ma con la giusta attitudine ci si può riuscire, trovando il giusto equilibrio nel fare le cose nel nostro quotidiano.

Quindi riepilogando per ottenere il Benessere bisogna solamente diciamo così vedere di rispettare qualche piccola regola, che potremmo andare a riassumere in mangiare in modo sano, mantenerci attivi, coltivare buone relazioni, dormire bene e rilassati.

Che poi tutto ciò fa parte del nostro benessere psico-fisico ed è molto importante va a migliorare la nostra qualità della vita, ci crea meno disagi nel rapporto verso gli altri, e verso noi stessi. Andando a ricercare il nostro benessere andiamo ad avere anche una nostra crescita personale, siamo più ben disposti verso gli altri, ci va a migliorare la convivenza civile con le persone. Con la parola Benessere Psico-Fisico andiamo ad intendere diverse Aree di Benessere, Benessere Fisico, Benessere Mentale, Benessere Sociale. Per Benessere Fisico lo intendiamo nel modo più semplicistico mettendo in evidenza la Forma Fisica (quindi la nostra massa muscolare) è ciò che noi intendiamo come Bellezza, ma la nostra forma fisica non deve essere solamente un fatto estetico. Per Benessere fisico andiamo ad intendere ciò che è la nostra salute interna riguardante organi, tutto ciò che sono i nostri appartati, e chiaramente che vada tutto bene e che quindi non abbia alcun tipo di patologie. Devi essere in grado di imparare a sentire i segnali che ti dà il tuo corpo, devi saper prendere consapevolezza del tuo corpo, saper valutare ciò che ti mette a disagio, e soprattutto devi saper cogliere il momento giusto per fare delle giuste scelte, solo in questo modo potrai riuscire ad avere il tuo stato di salute ottimale. Il mondo occidentale è fatto di persone, la cui maggioranza stanno bene mentalmente, ma hanno dei disturbi mentali che sono riconducibili a difficoltà di concentrazione, insonnia, nervosismo, soggetti che sono ansiosi, hanno difficoltà a concentrarsi, anche la vita frenetica porta ad essere particolarmente agitati, si perde molto spesso la calma davanti a dei piccoli problemi, che ci sembrano insormontabili. È normale che poi ci ritroviamo in un’impasse che non sempre è facile venirne fuori in quanto la società odierna crea sempre più competizione. Ognuno di noi dovrebbe conoscere i propri limiti ed imparare a capire quando è arrivato il momento di fermarsi, riposarsi, rilassarsi, concedersi del tempo per sé stessi, non possiamo vivere sempre in H24, anche qui dobbiamo essere bravi a conoscere gli input del nostro corpo. Quindi ci fermiamo e pensiamo a noi stessi ed a cosa ci piace fare per sentirci rigenerati nel corpo e nella mente. Prendiamo coscienza di questo è magari abbiamo solo bisogno di starcene un po' da soli con i nostri pensieri, oppure ce ne andiamo a fare una bella passeggiata, e perché no, magari ce ne andiamo a farei un bel massaggio rilassante, a volte basta davvero poco per riprenderci. Il Benessere Sociale, è di sicuro un argomento davvero vasto, ma per benessere sociale andiamo a pensare immediatamente a ciò che è materiale, pensiamo a cosa abbiamo per vivere dignitosamente, sicuramente si registrano purtroppo diversi casi di indigenza, ove ricorre essere più che normale lo star male non potendo avere un accettabile benessere mentale. In realtà il Benessere sociale è di fatto il modo in cui noi ci relazioniamo con il mondo che ci circonda. Innanzitutto, situazioni avverse contribuiscono a logorare e danneggiare il nostro benessere sociale e di conseguenza interiore, ed esempio si basti pensare a tipologie di persone che passano il loro tempo a lamentarsi, non attiriamo persone e quindi veniamo isolati e andiamo a compromettere il nostro benessere. Se caratterialmente siamo persone che si chiudono davanti al giudizio di situazioni o di persone, non impareremo mai a fare in modo che le nostre relazioni possano avere un percorso di crescita. Se siamo intolleranti nei confronti degli altri o davanti a delle situazioni che ci si presentino nel corso della vita o semplicemente nella quotidianità, non siamo poi capaci di renderci conto degli aspetti positivi che le varie situazioni riservino. È una costante comune tra i vari step del Benessere, quella di essere consapevoli che questo nostro atteggiamento negativo verso gli altri e verso le situazioni, non potrà caratterizzarci positivamente ed altro non farà che contribuire ad isolarci. Ciò proprio a causa di un atteggiamento negativo, che genera in noi attitudini sbagliate, compromette di gran lunga l’essere abbienti nel mondo del Benessere Sociale. Bisogna che ognuno riesca a rendersi conto che quando si assumono determinati comportamenti avversi, siamo in grado di fermarci un attimo, riflettere su ciò che si sta facendo, essendo lungimiranti nel cambiare strategia, soltanto così saremmo percepiti dalla pluralità come una persona piacevole, in pace con se stessa e con il Mondo intero, raggiungendo così di fatto il proprio equilibrio psicofisico che porta ad essere protesi in una fase più ampia di benessere sociale.

In sintesi, il segreto è: Pensa Positivo!

Voglio condividere con voi, un suggerimento comportamentale: A me hanno insegnato che ogni giorno quando esco da casa devo salutare tutti, anche semplicemente dicendo: “Buongiorno”, un semplice e sonoro buongiorno, anche se non ti rispondono, tu continua e sai il perché? Non rispondono semplicemente perché le persone non sono pronte a questo cambiamento, ma continuando inizieranno a farlo anche loro, anche quando è brutto tempo è comunque una bella giornata, se sei sposato/a, hai figli, un compagno/a? Stupiscili, innova qualcosa in te, nella tua vita, giornata, cucina, etc., fai qualcosa per te stessa/o, vai dal parrucchiere/barbiere, cambia look, in questo modo contribuirai a prendere la vita nel giusto verso e soltanto quando tutti e tre le linee di Benessere si allineano e ci metti dentro Amore, passione, determinazione, costanza e non penserai solo a te stesso, ma a ciò che è necessario per raggiungere e mantenere uno stato di Benessere, ponendoti nel giusto modo per capire le esigenze degli altri, del mondo che ti circonda ogni giorno e soltanto così potrai dire che avrai realmente raggiunto il massimo livello di Benessere TOTALE.

