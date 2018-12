Eles Italia Gran Soirée: sofisticata femminilità ed estrema eleganza per il Monaco WSLA 2018

Grande successo per la terza edizione del Monaco World Sports Legends Award 2018: l’evento di due giorni concepito e prodotto da Promo Art Monte-Carlo Production. Il 7 Dicembre si è tenuto il Media Day durante il quale, la Ambassadress e Master of Ceremonies, Lorena Baricalla ha realizzato i Talk Show con i campioni sportivi ed altri importanti ospiti tra i quali anche Silvia e Stefania Loriga, titolari e fashion designers del brand Eles Italia.

Per realizzare l’intervista la splendida Lorena ha indossato un total look creato appositamente da per lei da Silvia e Stefania: un mini dress verde smeraldo in paillettes abbinato ad una seducente gonna lunga in chiffon nera e, in vita, una cintura gioiello. L’8 Dicembre si è svolta l’Award Ceremony: uno straordinario red carpet con cocktail nella Galerie Cristal seguito dal Gala Dinner e dallo spettacolo, realizzato dall’étoile Lorena Baricalla. nella lussuosa Salle d’Or del Fairmont Monte Carlo. Ad essere premiate sono state, anche quest’anno, alcune tra le più grandi stars dello sport mondiale: Osvaldo Ardiles, Sergey Bubka, Dr. Claudio Costa, Jutta Kleinschmidt, Ayrton Senna (WSLA Posthumous Award), Freddie Spencer. Non solo sport ma anche grande eleganza, sensualità raffinata e sofisticata femminilità hanno caratterizzato lo straordinario evento durante il quale Silvia e Stefania Loriga hanno svelato la capsule collection Eles Italia x Monaco WSLA Gran Soirée.

Abiti da sera couture ed accessori gioiello, capaci di conquistare ogni donna e portare con sé il sogno, il fascino e la magia di fiabe, principesse e gran balli. Gli evening gowns di Eles Italia, rigorosamente lunghi e con un piccolo strascico, evanescenti come nuvole ed impreziositi da ricami e applicazioni di cristalli, Swarovski e gemme, in tessuti lussuosi e pregiati, hanno illuminato la serata con grazia e leggiadria. Un ensemble di svariati modelli per assecondare i gusti e lo stile di ogni donna: mise super chic con gonna a ruota e strati di chiffon, tempestate di cristalli con spacco profondissimo, con paillettes o in brillante tessuto lurex. Long dresses preziosi con una cascata di perle e pietre scintillanti, con bustier o a sirena. La stupefacente serata è proseguita con lo spumeggiante WSLA Party nella VIP Lounge del Sun Casino per un’entusiasmante ed indimenticabile notte di sport, entertainment, arte, moda, glamour e l’incantevole eleganza degli abiti da Gran Soirée di Eles Italia.





