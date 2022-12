"Mi chiamo Elena Parlatore e ho 14 anni, ne farò 15 a marzo.

Vivo a Imperia, frequento il primo anno del liceo e mi dedico allo studio del canto e del pianoforte.

Ho sempre amato cantare: fin da piccolissima inventavo canzoni buffe e mi esibivo per gioco.

A sei anni ho voluto quindi cominciare a prendere lezioni per imparare quest’arte e crescendo il canto è diventato per me una vera passione e una cosa attraverso cui posso esprimere me stessa."

Le mie esperienze in pubblico riguardano esibizioni a livello dilettantistico nei locali e nei circoli della zona in cui vivo; ho partecipato alle selezioni per alcuni contest, mi sono esibita in occasione di rassegne e concorsi canori, ho cantato come voce solista insieme a cori e orchestre.