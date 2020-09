Il caso degli accoltellamenti di sabato notte a Birmingham non è stato ancora etichettato dalla polizia. In compenso, però, una persona è stata arrestata come presunto responsabile di quanto avvenuto.

L'arresto è seguito alla pubblicazione di un video che riprende il presunto colpevole degli accoltellamenti che hanno causato la morte di una persona ed il ferimento di altre sette.

La risposta delle persone è stata pressoché immediata e in meno di 24 ore la polizia della contea di West Midlands ha provveduto al suo arresto.

In base alla ricostruzione dei fatti, la prima richiesta di intervento è arrivata alla polizia di West Midlands nelle prime ore di domenica, nella zona di Constitution Hill. Successivamente, fino alle 2 di notte, si sono registrati altri 7 episodi di accoltellamento, in 7 diverse zone di Birmiingham, di cui sarebbe responsabile l'uomo arrestato nelle scorse ore.