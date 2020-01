L'arcivescovo Georg Gänswein, segretario privato di Benedetto XVI, martedì ha contattato l'agenzia di stampa cattolica Kathpress a Roma comunicando che che, su richiesta del papa emerito, il cardinale Sarah martedì mattina ha chiesto all'editore Fayard di rimuovere il nome e l'immagine di Benedetto XVI dalla copertina del libro "Des profondeurs de nos coeurs". La pubblicazione del libro è prevista per mercoledì in Francia e negli Stati Uniti, mentre in Germania uscirà a febbraio.

La firma di Benedetto XVI deve essere rimossa anche dall'introduzione e dalle conclusioni del libro, perché il papa emerito non ne è stato coautore. Tuttavia, ha dichiarato lo stesso Gänswein, il contributo riportato nel testo del libro è di Benedetto "al 100%".

Il papa emerito ha scritto il testo sul sacerdozio nell'estate 2019, ha proseguito Gänswein, però non era informato del piano editoriale della pubblicazione e della sua impaginazione.

Lo conferma anche la questione dei diritti relativi alla pubblicazione. Benedetto XVI, come coautore, avrebbe dovuto firmare un contratto con l'editore Fayard, ma tale contratto non esiste. "È stato un malinteso - afferma Gänswein - senza mettere in discussione le buone intenzioni del cardinale Sarah".



Il contenuto sopra riportato è quanto pubblicato martedì dall'agenzia di stampa austriaca che ha aggiunto che in base alle anticipazioni pubblicate dal quotidiano "Le Figaro", il papa emerito dava l'impressione di opporsi a possibili future decisioni di papa Francesco, relative al Sinodo sull'Amazzonia. Questo possibile contrasto è giustificato dalle decisioni annunciate da Francesco che seguiranno il Sinodo amazzonico, dove la maggior parte dei vescovi si era espressa a favore di un'apertura alle attuali regole sul celibato in modo che i diaconi permanenti possano essere ordinati sacerdoti, se necessario.

Kathpress conclude il proprio articolo ricordando che lo stesso Papa Francesco ha più volte sottolineato che non è favorevole ad abolire il celibato per il clero, anche se eccezioni al riguardo possono essere fatte in aree molto remote dove c'è necessità della presenza di sacerdoti.

Dopo una serie di tweet in cui il cardinale Sarah dichiarava che Benedetto XVI era al corrente dell'iniziativa editoriale, il prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha poi fatto sapere che

"considerando le polemiche che hanno causato la pubblicazione del libro Des profondeurs de nos coeurs, si è deciso che l'autore del libro per le pubblicazioni future sarà: card. Sarah, con il contributo di Benedetto XVI. Tuttavia, il testo completo rimane assolutamente invariato."

Nessun accenno a quanto comunicato da Georg Gänswein a Kathpress: