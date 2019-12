Le crocchette di riso con zucchine senza lattosio e glutine sono un finger food molto gustoso, da servire sia per un pranzo domenicale che per un aperitivo serale, ma anche come antipasto.

Sono facili e veloci da realizzare - una mezz'ora tra preparazione e cottura - ed anche molto economiche, che non guasta mai.





Ingredienti dose per 20 crocchette

250 g di riso roma

170 g di pancetta fresca

2 zucchine medie

1 mozzarella senza lattosio

1 scalogno

Sale q.b.

Pepe bianco q.b.

Olio extra vergine d’oliva q.b.





Ingredienti per la panatura

2uova

Pangrattato q.b. senza glutine





Preparazione

Per preparare questa ricetta sprint, iniziate a cuocere il riso roma in abbondante acqua salata, è importante che il riso non sia al dente ma ben cotto, quasi scotto.

Adesso occupiamoci delle zucchine, lavatele e tagliatele a pezzi piccoli, li mettete in una padella antiaderente con lo scalogno, aggiungete la pancetta fresca e fate saltare, aggiungete il sale, il pepe bianco e lasciate cuocere per circa 5 minuti.

Appena le zucchine saranno cotte, trasferitele con la pancetta in una ciotola con il riso, aggiungete una mozzarella senza lattosio tagliata a pezzi e mescolate il tutto.

Fate raffreddare completamente il composto di riso, zucchine e pancetta e fate delle crocchette con le mani, se serve bagnate le mani con un pochino d’acqua, in modo da formare più agevolmente le crocchette di riso. In una ciotola sbattete con la forchetta due uova, in un altro piatto mettete del pan grattato.

Passate le crocchette prima nell’uovo e poi nel pan grattato, poi le adagiatele sulla teglia da forno ricoperta con carta forno, aggiungete un filo ‘olio extra vergine d’oliva e fatele cuocere in forno statico, preriscaldato a 200° per 25 minuti circa o in forno ventilato a 190° per 20 minuti circa.

Trascorso il tempo, spegnete il forno e servite le crocchette ancora calde oppure tiepide nl piatto da portata.