In un panorama imprenditoriale sempre più competitivo, emergono storie di successo che catturano l'essenza dell'innovazione e della passione. Oggi abbiamo il piacere di parlare con Maria Miliè, la fondatrice di un'impresa unica nel suo genere, Buy Low, che ha trasformato l'idea dello street style in un fenomeno di moda che va oltre i confini tradizionali. Dall'umile inizio con un furgoncino per le strade di Roma fino alla realizzazione di un concept store rivoluzionario, questa intervista esplorerà la missione, i valori distintivi, i progetti futuri e il legame personale con la musica di un'azienda che non smette mai di sorprendere.

“Benvenuta! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?”

Ci distingue forse il modo in cui abbiamo iniziato il nostro percorso con un furgoncino per i quartieri di Roma, quindi facendo "Fashion Street" che ad oggi è diventata una piccola azienda. Da dove è iniziato? Con l’idea dello Streetstyle bel 2013 oggi vantiamo uno store di 3 piani e 3 furgoni in giro e un servizio online x tutta Europa. Qualcosa che ci distingue è che abbiamo uno salotto con bevande e snack è un angolo giochi x bambini. Distributore automatico di vestiti e carte regalo aperto 24 ore su 24. Partecipazione a RealTime con il nostro negozio. C’è una puntata.

“Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?”

Non abbiamo progetti futuri, ci facciamo sempre trasportare dal momento.

“Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?”

Partecipare a questo evento è sicuramente un nuovo grande traguardo che abbiamo raggiunto e siamo molto onorati nel poter esserci.

“In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?”

Io vivo della musica, questa azienda che ho creato è nata sulla musica, tanti brani mi hanno ispirato tra cui molti proprio di Sanremo. L'ultimo sicuramente la canzone di Lazza Panno scorso.