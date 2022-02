Nell'ultimo giorno di test sulla pista di Barcellona, è stata la Mercedes di Lewis Hamilton a far segnare il miglior tempo, davanti al suo compagno di squadra Russell, in ritardo di poco meno di un decimo, ma più veloce di lui nella sessione mattutina.

Soddisfatti i piloti Mercedes, ma non tanto del comportamento della vettura, quanto del fatto di esser certi di aver capito quali siano i problemi da risolvere prima del prossimo test in Bahrain.

Subito dietro le due Mercedes, le Red Bull di Perez e Verstappen che hanno girato sugli stessi tempi.

Un problema comune registrato da tutte le vetture in questi tre giorni è stato quel del "sobbalzo", determinato dalle regole imposte dal nuovo regolamento, causato dall'interruzione del flusso d'aria sotto le vetture quando, in rettilineo, raggiungono una certa velocità. Le vetture rimangono aderenti alla pista perché il carico aerodinamico aumenta con l'aumentare della velocità. Quando la velocità diminuisce, si arriva ad un punto in cui il flusso d'aria viene interrotto, causando una perdita del carico aerodinamico: è quello il momento in cui l'auto "sobbalza", saltando prima su e poi di nuovo giù, quando il flusso d'aria si riforma. Non una bella esperienza quanto un pilota va a 300 km/h.

Nei tre giorni di test del Bahrain previsti dal 10 al 12 marzo, probabilmente, gli ingegneri dei vari team avranno apportato una soluzione. Di certo sarà uno dei problemi su cui dovranno lavorare in vista del primo gran premio della stagione che si disputerà una settimana dopo, il 20 marzo-

Quali sono stati i tempi più veloci dei piloti venerdì?

Lewis Hamilton (GB) Mercedes 1:19.138 George Russell (GB) Mercedes, 1:19.233 Sergio Perez (Messico) Red Bull 1:19.556 Max Verstappen (Ned) Red Bull 1:19.756 Sebastian Vettel (Ger) Aston Martin 1:19.824 Charles Leclerc (lun) Ferrari 1:19.831 Carlos Sainz (Spa) Ferrari 1:20.072 Alex Albon (Tha) Williams 1:20.318 Nicholas Latifi (Can) Williams 1:20.699 Daniel Ricciardo (Aus) McLaren 1:20.750 Lando Norris (GB) McLaren 1:20.827 Fernando Alonso (Spa) Alpino 1:21.242 Guanyu Zhou (Chi) Alfa Romeo 1:21.939 Pierre Gasly (Fra) Alpha Tauri 11:22.469 Nikita Mazepin (Rus) Haas 1:26.229 Valtteri Bottas (Fin) Alfa Romeo 1:30.433



Quest'oggi, la Formula 1 ha comunicato di aver annullato il Gran Premio di Russia che avrebbe dovuto svolgersi il 25 settembre a Sochi, a causa

dell'invasione dell'Ucraina.

A statement on the Russian Grand Prix pic.twitter.com/OZbbu9Z8ip — Formula 1 (@F1) February 25, 2022



